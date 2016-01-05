ІД втратила майже половину своїх територій в Іраку

Землі, контрольовані "Ісламською державою" (ІД) в Іраку, до кінця 2015-го скоротилися на 40 відсотків. У Сирії ІД втратила 20 відсотків своїх територій.

Про це повідомив представник очолюваної США антитерористичної коаліції полковник Стівен Уоррен, передає Lenta.ru.

Зазначається, що 2014 року екстремістське угруповання ІД (тоді ще ІДІЛ) захопило третину Іраку, включно з великим містом Мосулом, і почало наступ на Багдад. Бліцкриг ісламістів вдалося зупинити лише завдяки значним зусиллям іракської армії.

З того часу до боротьби з ІД підключилася очолювана США коаліція з 60 країн. В результаті спільних зусиль в Іраку бойовиків ІД вдалося вибити з багатьох населених пунктів, включаючи Тікріт і Рамаді. У Сирії повстанці Вільної сирійської армії та курди також здобули низку перемог.

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Як повідомляв УНІАН, іракська армія заявила про перемогу над бойовиками "Ісламської держави", захопивши комплекс урядових будівель у західному іракському місті Рамаді.