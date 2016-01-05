Бахрейн припиняє авіасполучення з Іраном - ЗМІ

Цю інформацію повідомляє Reuters з посиланням на Bahrain News Agency, передає Deutsche Welle. Раніше, як відомо, Бахрейн вирішив розірвати дипломатичні зв’язки з Іраном, демонструючи солідарність з Ер-Ріядом у конфлікті з Тегераном.

Тим часом в Ірані застерігають Бахрейн, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) від авантюризму. Ці країни, як відомо, слідом за Саудівською Аравією розірвали або суттєво звузили дипломатичні зв’язки з Іраном. "Такого роду авантюризм у довгостроковій перспективі лише нашкодить цим країнам", - сказав Мухаммед Нахавандіан з адміністрації президента, цитує dpa з посиланням на іранське інформагентство IRNA. За його словами, демонстрація солідарності з Ер-Ріядом не змінить факту обурення громадськості стратою шиїтського проповідника Німра аль-Німри у Саудівській Аравії.

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Як повідомляє Reuters, глави міністерств закордонних справ країн, що входять до складу Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, проведуть спеціальне засідання в Ер-Ріяді. Очікується, що ця зустріч відбудеться у суботу, 9 січня. Дипломати мають намір обговорити наслідки заворушень біля приміщень дипломатичних представництв Саудівської Аравії в Ірані. Про це повідомив генеральний секретар організації Абдул Латіф ібн Рашид аль-Заяні.

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Ранвше УНІАН повідомляв, що Бахрейн слідом за Саудівською Аравією розірвав дипломатичні відносини з Іраном.

Нагадаємо, 2 січня влада Саудівської Аравії повідомила про страту 47 осіб, в тому числі шиїтського богослова Німра аль-Німра, одного з лідерів місцевої шиїтської громади.

У зв'язку зі стратою проповідника у багатьох країнах регіону (Бахрейні, Ірані і в самій Саудівській Аравії) пройшли акції протесту.