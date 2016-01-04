Бахрейн слідом за Саудівською Аравією розірвав відносини з Іраном

Крім того, він вимагає від іранських дипломатів залишити країну протягом 48 годин, передає Reuters.

Як стало відомо, це рішення було ухвалене через напади на саудівські дипломатичні місії.

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Нагадаємо, вчора Саудівська Аравія заявила про розрив дипломатичних відносин з Іраном на тлі конфлікту, який розгортається через страту шиїтського проповідника.

2 січня влада Саудівської Аравії повідомила про страту 47 осіб, в тому числі шиїтського богослова Німра аль-Німра, одного з лідерів місцевої шиїтської громади.

У зв'язку зі стратою проповідника у багатьох країнах регіону (Бахрейні, Ірані і в самій Саудівській Аравії) пройшли акції протесту.