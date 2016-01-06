Обама заплакав, анонсуючи посилення контролю за продажем зброї в США

Президент США Барак Обама виступив з емоційною заявою про введення в країні нових заходів щодо посилення контролю за продажем вогнепальної зброї.

Ці заходи передбачають більш ретельну перевірку даних кожного покупця зброї, у тому числі про можливу наявність у нього правопорушень, психічних захворювань та схильності до домашнього насильства.

Крім цього, кожен продавець зброї в США тепер в обов'язковому порядку повинен мати федеральну ліцензію.

В даний час багато продавців в інтернеті і на виставках торгують вогнепальною зброєю без ліцензії.

Для проведення перевірок даних потенційних покупців штат ФБР збільшиться більш ніж на 230 осіб.

Президент Обама вводить нові заходи своїм особистим указом, в обхід опозиції Конгресу, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Закони про повідомлення про втрачену або вкрадену зброю також посилюються.

Кількість вбивств із застосуванням вогнепальної зброї в США значно вища, ніж в інших розвинених країнах - близько 30 тисяч щорічно.

Право на вільне носіння зброї громадянам гарантовано США другою поправкою до конституції.

Виступаючи в Білому домі, Обама заплакав, згадуючи про жертви масового вбивства в початковій школі в Ньютауні, штат Коннектикут та інших подібних злочинів.

Витираючи сльози, американський президент заявив, що "зброярське лобі більше не може тримати країну в заручниках".

За його словами, він не сподівається, що законодавство, що регламентує придбання та зберігання зброї, зміниться в США в останній рік його президентства.

"None of us can do this alone." —@POTUS on working together to #StopGunViolencehttps://t.co/p3U9x4logO — The White House (@WhiteHouse) 5 января 2016

Протягом семи років перебування на посаді президента Барак Обама неодноразово заявляв про необхідність посилити законодавство в цій сфері.

У 2012 році він запропонував відновити заборону на зберігання і носіння стрілецької зброї цивільними особами.

Однак Конгрес, більшість в якому складають республіканці, відхилив відповідний законопроект.

Судячи з усього, питання про посилення контролю під час продажу вогнепальної зброї стане одним із ключових у ході президентських виборів 2016 року.

Противники посилення правил вже звинуватили Обаму в перевищенні повноважень: Національна стрілецька асоціація пообіцяла протистояти запровадженню нових заходів.

Спікер Палати представників республіканець Пол Райан заявив, що рішення Обами буде неодмінно оскаржене в судовому порядку.

Тим часом продажі вогнепальної зброї в США в останні тижні збільшилися, неабиякою мірою цьому сприяли чутки про майбутнє посилення правил продажу.