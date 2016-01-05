У США посилять контроль за обігом зброї – Білий дім озвучив нові правила

За новими правилами продавці зброї повинні будуть детально вивчати біографію покупців. Крім цього, для роботи на цьому ринку буде необхідне отримання ліцензії. Дозвіл повинні отримувати як власники магазинів зброї, так і ті, хто займається торгівлею в Інтернеті, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Перевіряти біографію потенційних покупців буде ФБР, для чого Обама просить Конгрес збільшити штат відповідного відділу на 50%, а крім цього виділити 200 мільйонів доларів для отримання збільшеного доступу до даних про психічний стан американців.

Докладно розповісти про ініціативи Білого дому Барак Обама має намір особисто в середині тижня в прямому телеефірі.

Зміни в правила продажу зброї американські власті вирішили після чергової серії вбивств, в тому числі і теракту в Каліфорнії з участю прихильників «Ісламської держави».

Право на зберігання і носіння зброї у США гарантується Другою поправкою до Конституції країни. Демократи напередодні виборів вказують, що торгівля зброєю повинна бути збережена, однак з певними обмеженнями.

Республіканці, у свою чергу, стверджують, що Білий дім порушує права громадян. Дональд Трамп, коментуючи ініціативи Вашингтона, заявив, що такими темпами американцям незабаром заборонять купувати зброю.