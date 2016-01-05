Обама має намір посилити контроль над обігом вогнепальної зброї в США

У понеділок, у перший робочий день після різдвяних і новорічних свят, він обговорив цю проблему з міністром юстиції та генеральним прокурором США Лореттою Лінч і директором ФБР Джеймсом Комі, передає ТАСС.

Запросивши їх в свій кабінет у Білому домі, він повідомив, що має намір оголосити про нові кроки "протягом найближчих кількох днів". Обама розповів, що вже ознайомився з рекомендаціями в даній області, підготовленими для нього керівництвом мін'юсту. "Ці заходи не дозволять запобігти всім злочинам, зупинити масові вбивства і вилучити пістолети з рук злочинців, - заявив президент, - однак вони дадуть нам можливість врятувати життя деяких людей".

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Нові ініціативи передбачають використання президентських повноважень, а не розробку законопроектів у Конгресі, оскільки республіканська більшість у Сенаті і Палаті представників, як і раніше відмовляється йти на обмеження у сфері збройової торгівлі. У той же час Обама запевнив, що ні в якій мірі не порушить другу поправку до Конституції США, яка надає право громадянам країни на носіння зброї в цілях самооборони і захисту приватної власності.

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Раніше сьогодні прес-секретар Білого дому Джош Ернест нагадав на зустрічі з журналістами, що в результаті стрілянини в країні щорічно гинуть понад 30 тис. осіб. Ні Обама, ні Ернест не уточнили, які кроки будуть зроблені адміністрацією США, але інші офіційні особи розповіли, що йдеться, зокрема, про додаткову перевірку інформації про потенційних покупців гвинтівок і пістолетів.

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Обама і раніше неодноразово виступав із закликами посилити обіг вогнепальної зброї в країні і підписав для цього низку указів. Активна кампанія в даній області була розпочата Білим домом в грудні 2012 року, незабаром після того, як психічно неврівноважений 20-річний Адам Ленза розстріляв у початковій школі містечка Ньютаун в штаті Коннектикут двадцять дітей і шістьох дорослих.