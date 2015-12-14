Меркель: Німеччина має намір зменшувати кількість біженців, які прибувають до країни
Влада Німеччини має намір вживати заходів для зменшення кількості прибуваючих у країну мігрантів.
Про це канцлер Ангела Меркель заявила в інтерв'ю ZDF, передає Лента.ру.
За її словами, правляча партія ХДС закликає до «істотного скорочення» припливу осіб, які претендують на притулок.
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«Звичайно, ми повинні серйозно зважити занепокоєння людей. Ось чому ми зменшуємо кількість біженців, які до нас приїжджають», — зазначила вона. При цьому, за словами глави уряду, вводити які-небудь обмеження в явному вигляді влада не збирається.
Як повідомляв УНІАН раніше, міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр не виключив, що в майбутньому Німеччина закриє кордони для біженців. Берлін також може прийняти рішення про висилку частини біженців, які вже приїхали в країну.