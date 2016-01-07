Начальник російського ГРУ помер не в РФ, а в Лівані - Stratfor

Заступник начальника Генштабу ВС РФ помер у Лівані. Про це з посиланням на власне джерело повідомляє американська аналітична компанія Stratfor.

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Співрозмовник агентства стверджує, що ознайомлений з доповіддю, згідно з якою колишній глава ГРУ помер 1 січня в Лівані.

"Якщо звіт, що він загинув у Лівані - правдивий, це піднімає питання про те, що Сергун робив у цій країні, і чому Кремль вирішив приховати його смерть за кордоном", - сказано в матеріалі розслідування.

Раніше повідомлялося, що начальник Головного розвідувального управління Росії – заступник начальника Генштабу ВС РФ Ігор Сергун, підрозділи якого беруть участь у боях на Донбасі і окупації Криму, помер в РФ 3 січня. За офіційною версією, Сергун помер у будинку відпочинку в Московській області від гострої серцевої недостатності.

31 серпня 2012 року Сергуну було присвоєно звання генерал-лейтенанта, а 21 лютого 2015 року - звання генерал-полковника.

Згідно з біографією Сергуна на сайті Міноборони РФ, він народився 28 березня 1957 року, закінчив Московське Суворовське військове училище, Московське вище загальновійськове командне училище імені Верховної ради РРФСР, Військову академію Радянської армії і Військову академію Генштабу ЗС РФ.

Також, як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2015 року помер заступник начальника штабу повітряно-десантних військ РФ генерал-майор Олександр Шушукін, який командував військовою операцією РФ під час анексії Криму в 2014 році. На сторінці рязанських десантників в YouTube уточнюється, що причиною смерті 52-річного офіцера стала зупинка серця.