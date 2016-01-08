Прем'єр Чехії: мігрантів, які вчиняють злочини, потрібно депортувати з ЄС

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка, повідомляє радіо Прага. Крім цього чеський прем'єр підкреслив необхідність інтеграції біженців в суспільство.

Читайте такожЕкс-президент Чехії: внесок мігрантів в європейську економіку дорівнюватиме нулюЗаяву глава чеського уряду зробив на тлі подій в Німеччині, де проводиться розслідування випадків насильства, які відбулися в новорічну ніч. За свідченням очевидців у Кельні та інших містах чоловіки з числа мігрантів здійснювали масові напади сексуального характеру на жінок, які святкували на вулиці настання Нового року. «Останні події в німецьких містах показують, наскільки важливі такі аспекти в рішенні міграційної кризи, як безпека та інтеграція», – наголосив Богуслав Соботка. «Також необхідно і надалі наполягати на захисті зовнішніх кордонів ЄС, а також на дотриманні біженцями законів і правил країн, де вони просять про надання притулку. Той, хто не цінує запропоновану допомогу, порушує правила і навіть скоює злочини, повинен автоматично висилатися з ЄС», - висловив упевненість чеський прем'єр.