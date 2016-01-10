Саудівська Аравія пригрозила Ірану новими санкціями

Саудівська Аравія в суботу, 9 січня, попередила про можливе введення додаткових заходів проти Тегерана, якщо Іран продовжить ескалацію насильства в регіоні, повідомляє Deutsche Welle.

"Саудівський міністр закордонних справ Адель аль-Джубейр, виступаючи на зустрічі глав МЗС Ради країн Перської затоки, не уточнив, якого роду заходи можуть бути застосовані, в разі продовження Іраном своєї нинішньої політики", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що учасники зустрічі висловили беззастережну підтримку Саудівської Аравії і заявили, що категорично засуджують атаки на саудівські дипмісії в Ірані.

Також глави МЗС закликали до екстреної зустрічі Організації ісламського співробітництва для обговорення нападу на посольство. До складу Ради країн Перської затоки входять, крім Саудівської Аравії, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ та Оман.

Як повідомляв УНІАН, Ер-Ріяд розірвав офіційні відносини з Іраном через напади на будівлі посольства та консульств в декількох іранських містах. У свою чергу, напади було спровоковано стратою 47 осіб, в числі яких був шиїтський релігійний лідер Німр аль-Німр.

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Влада Саудівської Аравії заявила, що Тегеран дивиться крізь пальці на атаки та підпали будівель, а також ігнорує неодноразові прохання про допомогу. На погіршення відносин також вплинули розбіжності двох країн з питання конфліктів у Ємені та Сирії.