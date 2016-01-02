У Саудівській Аравії за здійснення терактів страчено 47 осіб

Більшість страчених брали участь терактах, скоєних "Аль-Каїдою" у 2003-2006 роках, пише Європейська правда з посиланням на Alarabiya.net.

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45 страчених мали саудівське громадянство, і по одному – єгипетське та громадянство Чаду. Серед них був шиїтський священнослужитель Німр Аль-Німр.

Як зазначається, це наймасовіша страта у Саудівській Аравії з 1980 року, коли одночасно було страчено 63 бойовиків, що роком раніше захопили мечеть у місті Мекка.