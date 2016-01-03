Жителі Тегерана влаштували погром у посольстві Саудівської Аравії (фото, відео)
Жителі Тегерана підпалили посольство Саудівської Аравії в ході вуличних акцій протесту, викликаних стратою саудівською владою шиїтського проповідника Німра аль-Німра.
Жителі іранської столиці прорвалися до будівлі саудівського посольства і підпалили її, передає РБК.
На деяких фотографіях видно, що будівля посольства горить. На інших фотографіях — кімнати всередині будівлі посольства і зламані меблі.
Як повідомляє іранське агентство ISNA, поліції вдалося витіснити протестувальників з території посольства, проте поруч з будівлею саудівської дипмісії залишається багато людей.
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МЗС Ірану вже виступило зі спеціальною заявою, в якій закликало іранців до поваги дипмісії, передає Reuters.
Раніше УНІАН повідомляв, що жителі Саудівської Аравії вийшли на масові протести після страти шиїтського проповідника Німра Бакр аль-Німра, яка сталася цієї суботи.
2 січня міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії заявило про страту 47 осіб, визнаних винними у змові і здійсненні терактів, спрямованих проти цивільних осіб і сил безпеки. Серед них був шиїтський священнослужитель Німр Аль-Німр.
У свою чергу верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Федеріка Могеріні заявила, що страта впливового шиїтського богослова Німра аль-Німра владою Саудівської Аравії може мати "небезпечні наслідки" через розпалювання ворожнечі між сунітами і шиїтами на Близькому Сході.