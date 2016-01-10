Кім Чен Ин назвав ядерні випробування "самозахистом проти США"
02:48, 10 січня 2016Світ
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Керівник Північної Кореї підкреслив, що подібні випробування є "законним правом його держави".
REUTERS
Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав випробування водневої бомби "актом самозахисту проти загрози США", повідомляє Газета.ru з посиланням на північнокорейське державне інформагентство ЦТАК.
"Випробування водневої бомби КНДР - це акт самозахисту, щоб впевнено охороняти мир на Корейському півострові та регіональну безпеку від загрози атомної війни, яку створюють ведені США імперіалісти", - заявив Кім Чен Ин.
Керівник Північної Кореї підкреслив, що подібні випробування є "законним правом його держави".
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Раніше стало відомо, що влада КНДР вважає засудження ядерних випробувань світовими урядами "спробою розв'язати війну".
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