Кім Чен Ин назвав ядерні випробування "самозахистом проти США"

Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав випробування водневої бомби "актом самозахисту проти загрози США", повідомляє Газета.ru з посиланням на північнокорейське державне інформагентство ЦТАК.

"Випробування водневої бомби КНДР - це акт самозахисту, щоб впевнено охороняти мир на Корейському півострові та регіональну безпеку від загрози атомної війни, яку створюють ведені США імперіалісти", - заявив Кім Чен Ин.

Керівник Північної Кореї підкреслив, що подібні випробування є "законним правом його держави".

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Раніше стало відомо, що влада КНДР вважає засудження ядерних випробувань світовими урядами "спробою розв'язати війну".