Поліція Кельна повідомляє про напади на мігрантів

Як заявляють правоохоронці, в неділю на групу з шести пакистанців налетіла юрба з 20 осіб. Двох мігрантів довелося ненадовго госпіталізувати, передає Бі-бі-сі. Також у неділю п'ятеро чоловіків, імовірно жителів міста, напали на вихідця з Сирії. Він був легко поранений.

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В кельнській поліції зазначають, що протягом дня в місті помічали групи осіб, які "цілеспрямовано шукали провокацій", повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Після цього правоохоронці перевірили близько ста осіб, двоє з яких були взяті під варту, оскільки проігнорували застереження правоохоронців.

Версія про те, що ці напади були мотивовані ксенофобськими настроями, перевіряється поліцією, але вона не єдина. Також поки точно не встановлено, чи пов'язані напади на мігрантів з подіями, які відбувалися в Кельні в новорічну ніч.

Сьогодні поліція міста оголосила, що кількість злочинів, скоєних у новорічну ніч в Кельні, досягло 516, з них 40% пов'язані з сексуальними домаганнями.

Пізніше влада Німеччини повідомила, що 30 арештованих у зв'язку зі злочинами у новорічну ніч 18 мали статус кандидатів на отримання у країні притулку. Втім, вони звинувачуються в пограбуваннях і розбої, але не в сексуальних домаганнях

Після цього канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала спростити депортацію мігрантів, які вчинили злочини.