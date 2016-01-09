У Кельні поліція за допомогою водометів розігнала демонстрацію активістів антиісламського руху

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Spiegel Online.

Також поліція припинила акцію радикальних противників цього руху.

Через те, що у поліцейських і журналістів учасники ходи Pegida почали кидати петарди і пляшки, правоохоронцям довелося пустити в хід водомети. Обидва заходи проходили паралельно. Поліція оцінила обстановку, що склалася, як небезпечну і прийняла рішення зупинити демонстрацію.

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Назва Pegida розшифровується як "Європейці-патріоти проти ісламізації Старого Світу". Акція проходить як реакція на події новорічної ночі, коли на жінок було скоєно більше сотні нападів.

5 січня поліція Кельна повідомила, що отримала близько 90 заяв від жінок, які зазнали в новорічну ніч сексуальних домагань з боку чоловіків "африканської та арабської зовнішності", імовірно мігрантів.

Повідомлялося, що на площі перед Кельнським собором вночі зібралися близько тисячі чоловіків віком від 15 до 35 років. Згідно зі показами свідків, захмелілі чоловіки натовпом оточували жінок, виривали гаманці та мобільні телефони, а тим, хто намагався втрутитися, погрожували розправою.

На даний час поліція вже отримала понад 170 таких заяв.