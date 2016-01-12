Німецька поліція збільшила кількість відправлених назад до Австрії мігрантів
До Австрії повертають переважно біженців афганського походження, які територією Німеччини хочуть потрапити до країн Скандинавії.
Німецька поліція повертає назад до Австрії дедалі більше біженців, які через німецьку територію мали намір потрапити до скандинавських країн. Їх кількість "збільшилася від 60 осіб щодня у грудні до 200 щодня на початку січня", - повідомив речник поліції федеральної землі Верхня Австрія Давід Фуртнер, передає українська редакція "Німецької хвилі". Через кордон саме з цією федеральною землею більшість мігрантів потрапляють з Австрії до Німеччини - щоденно їх кількість становить від однієї до двох тисяч осіб.
Речниця управління федеральної поліції Мюнхена пояснила, що кількість мігрантів, яких відправляють назад, коливається щодня дуже сильно - від двозначних до тризначних цифр. "Якщо є відповідні передумови, ми відправляємо назад орієнтовно тих біженців, які не збираються просити притулку в Німеччині", - наголосила речниця. Жодних нових вказівок не пропускати мігрантів на німецьку територію, за її словами, немає.
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Більшість мігрантів, яких відправляють назад до Австрії, - вихідці з Афганістану, які хотіли б дістатися до Данії чи Швеції, зазначає своєю чергою Давід Фуртнер. Зростання кількості відмов у перетині німецько-австрійського кордону, за його словами, збіглось із запровадженням прикордонного контролю між Данією та Німеччиною, а також - між Швецією і Данією. Також до Австрії повертають мігрантів без дійсних документів.
За словами речника австрійської поліції, такі заходи, однак, не дуже ефективні - повернуті до Австрії мігранти через обхідні шляхи знову потрапляють до Німеччини.