Поліція Кельна: напади на іноземців скоєні з ксенофобських мотивів

У поліції Кельна вважають, що напади на іноземців у центрі міста напередодні є "злочинами на ґрунті ксенофобії", передає українська редакція "Німецької хвилі". Нападники, які організувалися через соціальні мережі, мали на меті атакувати візуально "ненімецьких людей", повідомив представник кельнської поліції Норберт Вагнер.

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"Це - тривожний сигнал, який ми дуже серйозно сприймаємо", - запевнив Норберт Вагнер. "Це - вчинки людей, які вважають, що повинні брати правосуддя у свої руки", - додав його колега Міхаель Темме.

Упродовж декількох годин поліція перевірила 153 особи, ще 199-м - було заборонено перебувати в певних місцях. Деякі учасники нападів належать до праворадикальних угруповань, інші - з середовища рокерів, футбольних хуліганів та охоронців. Внаслідок нападів декілька осіб отримали ушкодження, зокрема, двоє пакистанців та один сирієць.