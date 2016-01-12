Обама 13 січня востаннє виступить перед Конгресом з промовою "Про стан держави"

Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні.

"У середу, 13 січня, президент США Барак Обама востаннє виступить перед Когресом з промовою "Про стан держави". У листопаді 2016 року закінчується його другий термін на посаді президента США", - сказано в повідомленні.

Читайте такожОбама запросив сирійського мігранта на своє останнє щорічне послання

В американському дипломатичному відомстві нагадали, що президенти США з 1951 року не можуть переобиратися на третій термін. "Навіть до цього більшість президентів наслідували приклад Джорджа Вашингтона і не намагалися залишитися на своїй посаді більше восьми років", - наголошується в повідомленні.

На переконання американських дипломатів, історія продемонструвала, що обмеження термінів зміцнює демократичні інститути в довгостроковій перспективі і допомагає забезпечити мирну передачу політичної влади.

Наприкінці 2016 року закінчується другий термін президентства Обами. Вперше президентом його було обрано у 2008 році.