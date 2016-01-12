Мін'юст РФ нагряне з перевіркою до антикорупційного фонду Навального

Перевірка відбудеться в серпні і займе 20 робочих днів, передає Бі-бі-сі.

Зазначається, що перевірка проводитиметься щодо відповідності діяльності фонду закону про некомерційні організації.

Перевірку буде проводити головне управління міністерства юстиції в Москві.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.

Раніше генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені у публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.