Мін'юст РФ нагряне з перевіркою до антикорупційного фонду Навального
Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального внесений до зведеного плану перевірок суб'єктів підприємництва міністерства юстиції на 2016 рік.
Перевірка відбудеться в серпні і займе 20 робочих днів, передає Бі-бі-сі.
Зазначається, що перевірка проводитиметься щодо відповідності діяльності фонду закону про некомерційні організації.
Перевірку буде проводити головне управління міністерства юстиції в Москві.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.
Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.
Раніше генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені у публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.