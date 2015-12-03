Бандитизм, рейдерство і рекет: генпрокурор РФ вважає розслідування Навального про його родину "заказухою"

Про це повідомляє ТАСС.

«Розслідування ФБК - це замовлення, виконане не на гроші виконавців», - заявив генпрокурор.

За словами Чайки, він знає, хто стоїть за публікацією фонду. «Мені абсолютно зрозуміло, хто і що за цим стоїть. Думаю, в недалекому майбутньому я озвучу», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступником генпрокурора Ольгою Лопатіної інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.

У той же день прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, чи ознайомилися в Кремлі з викриттям Навального, заявив, що розслідування не бачили.

"Ні, не встигли (ознайомитися)", - сказав Пєсков. "Все-таки пріоритетним для нас є тема підготовки послання", - пояснив він.