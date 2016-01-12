Путін переклав відповідальність за загибель мирних жителів Сирії на повстанців

В інтерв'ю німецькому виданню Bild, Володимир Путін заявив, що Башар Асад бореться лише з тими, хто йде проти нього зі зброєю в руках, і, хоча він «зробив чимало помилок» за 5 років конфлікту в Сирії, він не несе відповідальності за масштаби насильства, передає «Голос Америки».

Читайте такожРосія збирається побудувати в сирійській Латакії нову державу – Ердоган

«Конфлікт не набув би такого масштабу, якби спочатку не був підтриманий ззовні у величезних кількостях грошима, зброєю, бойовиками, – сказав Путін. – Але хто несе відповідальність за це? Уряд, який прагне зберегти суверенітет і бореться з такими антиконституційними діями, або ті, хто організовує таку збройну боротьбу з урядом?»

Росія є союзником Сирії і в кінці вересня 2015 року почала повітряну кампанію в цій країні, яка, за словами західних країн, націлена швидше проти повстанців, ніж проти бойовиків «Ісламської держави».

Між тим ООН намагається організувати нові мирні переговори між учасниками сирійського конфлікту в Женеві, проте Путін зазначив, що не хоче, щоб Сирія уподібнилася Іраку та Лівії.

«Але це не означає, що треба залишити все як є. На базі цієї стабілізації потрібно, звичайно, проводити політичні реформи. Що стосується Сирії, то я вважаю, що потрібно рухатися у напрямку до конституційної реформи. Це складний процес, звичайно. А потім на базі нової Конституції провести дострокові вибори і президента, і парламенту. І тільки сам сирійський народ повинен визначити, хто і як буде керувати країною», – заявив російський президент.

На думку Путіна, до виборів занадто рано говорити про майбутнє Башара Асада, у тому числі про те, чи залишиться він в Сирії. Російський лідер дав зрозуміти, що для його країни не стало б проблемою прийняти сирійського лідера, зазначивши, що було набагато складніше надати притулок колишньому підряднику Агентства з національної безпеки США Едварду Сноудену, який втік до Росії в 2013 році після публікації секретних матеріалів.

Поки, за словами Володимира Путіна, Росія буде продовжувати військові дії в Сирії, підтримуючи і сили Асада, і повстанські угруповання, що борються з «Ісламською державою».