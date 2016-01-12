Теракт у центрі Стамбула: терорист-смертник виявився бойовиком "Ісламської держави"

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, передає РБК з посиланням на Reuters.

Він уточнив, що всі десятеро загиблих унаслідок вибуху в Стамбулі є іноземцями, серед них є громадяни Німеччини. Серед 15 осіб, які отримали поранення, також багато німців.

За словами Давутоглу, він вже висловив співчуття канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вибух у центрі Стамбула здійснив сирійський терорист-смертник.

Унаслідок вибуху загинули щонайменше 10 людей, поранено 15.

Також слідство у Туреччині встановило, що сирійський терорист-смертник, який здійснив терористичну атаку в центрі Стамбула на площі Султанахмет, був 1988 року народження.

Крім того, турецька влада встановила заборону на публікацію в ЗМІ інформації про вибух у Стамбулі.