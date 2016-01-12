Кількість загиблих внаслідок теракту в Стамбулі зросла до 11 осіб

Ще 15 осіб були травмовані внаслідок вибуху, який здійснив терорист-смертник у Сирії, передає ТСН з посиланням на Hürriyet.

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Зазначимо, що українців серед загиблих і постраждалих немає. За даними ЗМІ, в результаті цього теракту загинули щонайменше 9 громадян Німеччини. Саме такі дані прем'єр-міністр Туреччини повідомив канцлерцу Ангелі Меркель, стверджує джерело в турецькому уряді. Турецький прем'єр також пообіцяв надавати інформацію про розслідування теракту німецькій стороні, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

Як повідомляв УНІАН, 12 січня о 10.20 на центральній площі Стамбула прогримів вибух. Терорист підірвав себе поряд з групою німецьких туристів. Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган закликав народ бути єдиним перед обличчям терористичної загрози і розуміти, що Туреччина - головна мета вбивць.