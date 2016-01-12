Президент Туреччини назвав політику Росії небезпечною для всього світу

Про це пише "Росбалт" з посиланням на видання Hurriyet.

За його словами, "небезпечний курс", якого зараз дотримується Росія, є великою проблемою не тільки для неї самої і регіону, а й для всього світу.

Ердоган додав, що кроки Москви щодо України і Сирії створили серйозні проблеми між Туреччиною та РФ.

Читайте такожЕрдоган відмовив Росії у спільній боротьбі проти "Ісламської держави"

Раніше сьогодні Ердоган заявляв, що Росія готує ґрунт для створення в Сирії нової держави в районі північної провінції Латакія. За його словами, саме з цим пов'язані атаки проти туркменів у цьому районі.

Нагадаємо, відносини між Росією і Туреччиною різко погіршилися після того, як 24 листопада турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24. Анкара стверджує, що Су-24 увійшов в її повітряний простір.