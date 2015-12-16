Туреччина відмовилася виконувати вимоги Росії щодо збитого Су-24

Про це заявив спікер МЗС Туреччини Танжу Більгич, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Нurriyet.

За його словами, Туреччина лише тоді зможе гарантувати відсутність повторення інцидентів зі збитим Су-24, коли "Росія гарантує відсутність порушень турецького повітряного простору".

"Вимоги Росії щодо компенсації, вибачень, покарання пілотів виконати неможливо", - сказав Більгич.

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Нагадаємо, раніше Росія назвала три умови відновлення відносин з Туреччиною. Для початку РФ очікує, що турецька влада перепросить за збиття 24 листопада російського бомбардувальника Су-24. Крім того, Туреччина має знайти і покарати осіб, відповідальних за цей інцидент. Також Туреччина повинна виплатити компенсацію збитку, якого зазнала Росія в результаті знищення літака.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його екіпаж 10 разів попереджали про порушення повітряного простору. У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

Інцидент призвів до різкого погіршення відносин між двома країнами.