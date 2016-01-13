Турецька поліція затримала підозрюваного в причетності до теракту в Стамбулі.

Про це заявив глава МВС Туреччини Эфкан Ала на спільній прес-конференції зі своїм німецьким колегою Томасом де Мезьером, повідомляє ТАСС.

"За тиждень до теракту в Туреччині було затримано 220 підозрюваних у зв'язках з угруповання "Ісламська держава" і іншими радикальними угрупованнями. Напередодні ввечері після теракту було затримано одного підозрюваного", - сказав Ала.

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Він додав, що з початку кризи в Сирії в Туреччині "було затримано понад 3,3 тис. осіб за підозрою у зв'язку з ІД".

"Також ми заборонили в'їзд в нашу країну 35,9 тис. осіб з 124 країн", - повідомив міністр, зазначивши, що серед цих людей є й громадяни Німеччини.

Дев'ять громадян Німеччини, що постраждали у теракті в Стамбулі, залишаються в лікарнях, також повідомив Ала.

"В результаті теракту загинули 10 осіб і один терорист-смертник. Спочатку було 17 постраждалих. Зараз у лікарнях залишаються 11 осіб. З них дев'ять громадян Німеччини, двоє у важкому стані. Також на лікуванні залишаються один норвежець і один перуанець", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вибух у центрі Стамбула здійснив сирійський терорист-смертник.

В результаті вибуху загинули щонайменше 10 людей, поранено 15.

Також слідство у Туреччині встановило, що сирійський терорист-смертник, який здійснив терористичну атаку в центрі Стамбула на площі Султанахмет, був 1988 року народження.