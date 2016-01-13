Обама: за останні 7 років позиції США у світі зміцнилися

Про це президент країни Барак Обама сказав, виступаючи з сьомою і останньою доповіддю "Про стан справ у країні", передає "Голос Америки". Він нагадав, що США очолюють міжнародну коаліцію з більш ніж 60 країн з метою "припинити фінансування ІДІЛ, зірвати їх змови, зупинити приплив терористів і знищити їх жахливу ідеологію".

За словами Барака Обами, "головним пріоритетом є захист американців і знищення терористичних мереж". У той же час, він розкритикував надлишкову реакцію у вигляді ярликів про "третю світову війну", звернувши увагу, що при всій серйозності загрози, терористи "не загрожують існуванню США".

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Барак Обама закликав відмовитися від підходів, за якими люди переслідуються через їх релігію чи расу: "Світ поважає нас не за наш арсенал, а за різноманітність, відкритість і те, як ми поважаємо кожну віру". За словами президента США, коли американські політики ображають мусульман в США або за кордоном, коли вандали нападають на мечеть або коли над дитиною знущаються, "це не підвищує безпеку американців". Навпаки, це принижує нас в очах світу, робить більш складним досягнення наших цілей, зраджує нас як країну", - зазначив Барак Обама.

Барак Обама зазначив, що нестабільність буде тривати десятиліттями в різних частинах світу. Проблеми будуть включати тероризм, етнічні конфлікти, голод і біженців. "Світ буде звертатися до нас за рішенням цих проблем, і нашою відповіддю має бути більше, ніж жорстка риторика або заклики до бомбардувань цивільних осіб", - заявив президент США.

Барак Обама підкреслив, що у підході до міжнародних проблем США будуть мобілізувати інший світ, щоб розділяти навантаження. В якості прикладів він назвав Сирію, угоду щодо ядерної програми Ірану, боротьбу з Еболою в Африці, укладення торгового пакту про Транс-Тихоокеанське партнерство.