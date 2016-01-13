Обама: допомога Україні у захисті демократії є частиною підтримки американської безпеки, а не частиною доброзичливості

Як передає кореспондент УНІАН, про це Обама сказав під час останнього свого виступу з промовою "Про стан держави" (State of the Union) перед обома палатами Конгресу США за участі дипломатичного корпусу, уряду та представників судової гілки влади.

Президент США наголосив, що американське лідерство у 21-му столітті не є вибором між ігноруванням решти світу, окрім боротьби із тероризмом, або відбудовою будь-якого суспільства або країни, яка зазнає невдачі.

"Лідерство означає розумне використання військової сили та згуртування світу навколо справ, які є правильними", - заявив Обама.

У зв'язку з цим він пояснив, що мова йде про те, коли міжнародна підтримка США є частиною американської національної безпеки, а не частиною добродійності.

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"Коли ми очолюємо близько 200 країн щодо прийняття найбільш амбітної угоди у історії із боротьби з кліматичними змінами - так, це допомагає уразливим країнам, але це також захищає наших дітей. Коли ми допомагаємо Україні захистити її демократію або Колумбії вирішити багаторічну війну - це зміцнює міжнародний порядок, на який ми покладаємося. Коли ми допомагаємо Африканським країнам нагодувати їх людей та доглядаємо за хворими, це правильна річ, яку ми робимо, і це унеможливлює прибуття до наших берегів нової пандемії", - наголосив Обама.

Як повідомляв УНІАН, за словами Обами, Україна і Сирія йдуть з орбіти впливу Росії, а США допомагають Україні захистити демократію.