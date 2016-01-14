ЗМІ оприлюднили відео вибуху в столиці Індонезії

09:09, 14 січня 2016
Світ
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У центрі столиці Індонезії прогриміли кілька вибухів. За попередніми даними, в результаті загинули не менше шести осіб.

REUTERS

Як повідомляв УНІАН, серію вибухів в центрі Джакарти влаштувала група з приблизно 10-14 бойовиків, у тому числі кілька терористів-смертників. Метою нападників, які стояли за вибухами, була, ймовірно, поліція, пише New York Times.

Бойовики, що влаштували в четвер атаку в центрі Джакарти, зайняли в центрі міста дах будівлі під назвою "Горизонт", відомого також як "Джакартський театр".

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