ЗМІ оприлюднили відео вибуху в столиці Індонезії

Як повідомляв УНІАН, серію вибухів в центрі Джакарти влаштувала група з приблизно 10-14 бойовиків, у тому числі кілька терористів-смертників. Метою нападників, які стояли за вибухами, була, ймовірно, поліція, пише New York Times.

Бойовики, що влаштували в четвер атаку в центрі Джакарти, зайняли в центрі міста дах будівлі під назвою "Горизонт", відомого також як "Джакартський театр".