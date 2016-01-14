Атака в Джакарті: Бойовики, що скоїли напад, зайняли дах будівлі в центрі міста

Про це журналістам заявив глава місцевої поліції Антон Чарлиян, повідомляє ТАСС.

"Їх особи не встановлені, але вони можуть бути причетні до (терористичної організації) "Ісламської держави", оскільки ми раніше отримували повідомлення від ІД, що плануються "концерти" в Джакарті", - повідомив Чарлиян.

Він також повідомив, що поліція поки не знає, чи вдалося злочинцям взяти заручників.

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Будівля "Горизонт" розташована неподалік від торгового центру "Саринах", у якому зловмисники в четвер влаштували атаку з використанням гранат і вогнепальної зброї, в результаті якої загинули, щонайменше, п'ятеро людей.

Як повідомляв УНІАН, у центрі столиці Індонезії прогриміли кілька вибухів. Є жертви.

Серію вибухів влаштувала група з приблизно 10-14 бойовиків, у тому числі кілька терористів-смертників. Метою нападників, які стояли за вибухами, була, ймовірно, поліція,