Поліція Джакарти знищила чотирьох бойовиків, ще троє арештовані

"Ситуація під контролем. Троє учасників (атаки) арештовані, знищено четверо", - йдеться в офіційному повідомленні місцевої поліції для преси, повідомляє ТАСС.

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У поліції також пояснили, що напад було скоєно в районі торгового центру "Саринах". Бойовики атакували пост поліції, розташований біля входу у центр. Вибухом гранати було убито поліцейського, ще троє цивільних осіб постраждали в результаті перестрілки.

Потім бойовики, як повідомляють у правоохоронних органах, кинули гранату в кафе Starbucks, а самі сховалися в будівлі "Джакартского театру", де були знешкоджені.

Як повідомляв УНІАН, у центрі столиці Індонезії прогриміли кілька вибухів. Є жертви.

Раніше було відомо, що серію вибухів влаштувала група з приблизно 10-14 бойовиків, у тому числі кілька терористів-смертників.