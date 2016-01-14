Вибухи та стрілянина у Джакарті: Число загиблих зросло до 17 осіб

Такі дані озвучила місцева поліція, повідомляє Al Jazeera.

Як зазначається, серед вбитих щонайменше п'ятеро бойовиків. Серед жертв також п'ятеро поліцейських і семеро мирних жителів.

Разом з тим, згідно з повідомленням, точне число поранених у результаті атаки на торговельний центр "Саринах" наразі невідоме.

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Всі шість вибухів сталися на відстані 50 метрів один від одного в центральному діловому районі, де також знаходиться офіс Організації Об'єднаних Націй.

За даними голландських ЗМІ, в ході атак було серйозно поранено працівника ООН з Нідерландів. Раніше була інформація, що чоловік помер в ході атак.

Так, регіональний представник Управління ООН з наркотиків і злочинності для Південно-Східної Азії і Тихого океану у своєму Твіттер писав про вибух та і "серйозну" стрілянину на вулиці біля свого офісу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напад у центрі Джакарти було скоєно сімома бойовиками, четверо з яких знищено в ході спецоперації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 січня, у центрі столиці Індонезії прогриміли кілька вибухів.

За даними Reuters, один вибух стався поряд з великим торговим центром. Associated Press зазначало, що один з них стався навпроти торгового центру, в районі також знаходяться фешенебельні готелі, посольства і офісні будівлі.