Вибухи та стрілянина у Джакарті: Число загиблих зросло до 17 осіб
Принаймні, 17 осіб загинули в результаті серії вибухів і стрілянини в центрі Джакарти.
Такі дані озвучила місцева поліція, повідомляє Al Jazeera.
Як зазначається, серед вбитих щонайменше п'ятеро бойовиків. Серед жертв також п'ятеро поліцейських і семеро мирних жителів.
Разом з тим, згідно з повідомленням, точне число поранених у результаті атаки на торговельний центр "Саринах" наразі невідоме.
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Всі шість вибухів сталися на відстані 50 метрів один від одного в центральному діловому районі, де також знаходиться офіс Організації Об'єднаних Націй.
За даними голландських ЗМІ, в ході атак було серйозно поранено працівника ООН з Нідерландів. Раніше була інформація, що чоловік помер в ході атак.
Так, регіональний представник Управління ООН з наркотиків і злочинності для Південно-Східної Азії і Тихого океану у своєму Твіттер писав про вибух та і "серйозну" стрілянину на вулиці біля свого офісу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напад у центрі Джакарти було скоєно сімома бойовиками, четверо з яких знищено в ході спецоперації.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 січня, у центрі столиці Індонезії прогриміли кілька вибухів.
За даними Reuters, один вибух стався поряд з великим торговим центром. Associated Press зазначало, що один з них стався навпроти торгового центру, в районі також знаходяться фешенебельні готелі, посольства і офісні будівлі.