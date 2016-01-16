Влада Іракського Курдистану сумнівається в можливості відбити Мосул у ІД в 2016 році

Про це повідомляє Reuters.

"Я не думаю, що наступ на Мосул може статися в цьому році. Я не думаю, що Збройні сили Іраку готові, і я не думаю, що коаліція впевнена в здатності всіх вчасно бути готовими до наступу в цьому році", - заявив агентству віце-прем'єр автономії Кубад Талабані.

Як зазначає агентство, очолювана США коаліція працює над навчанням і відновленням боєздатності іракських сил безпеки після захоплення Мосула і інших районів півночі країни в ході наступу в червні 2014 року.

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Ірак значно покладався на те, що парамілітарні групи шиїтів, а також курдське ополчення пешмерга зможуть відкинути ІД назад, однак з іншого боку це призвело б до нового витка міжетнічного і міжконфесійного протистояння, оскільки Мосул є переважно сунітським містом.

Влада Курдистану заявляє, що пешмерга підтримають наступ на сили ІД для повернення Мосула, проте ключову ініціативу в цьому все ж повинна взяти на себе іракська армія.

"Ми готові зробити свій внесок у будь-який наступ для звільнення Мосула, але я думаю, що несправедливо очікувати, що ми візьмемо на себе левову частку", - сказав Талабані, додавши, що ще занадто рано міркувати про характер ролі пешмерга в цій можливої операції.

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Нагадаємо, в ході витіснення в кінці грудня ІД з міста Рамаді, що знаходиться на захід від Багдада, прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді пообіцяв, що бойовики будуть вигнані з країни в 2016 році.

Аль-Абаді також анонсував операцію зі звільнення Мосула. "Звільнення дорогого нам Мосула буде досягнуто спільними зусиллями всіх іракців", - заявив тоді він.

Мосул є найбільшим містом під контролем "Ісламської держави" і вважається другим за величиною в Іраку. У той же час головним центром для ІД є набагато менше місто Ракка в Сирії, а сам Мосул розташований поблизу лінії фронту з територією під контролем іракських курдів.