Іракська армія анонсувала бій за звільнення Мосула від бойовиків ІДІЛ

Про це заявив прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

"Звільнення дорогого нам Мосула буде досягнуто спільними зусиллями всіх іракців", — заявив глава кабміну.

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За його словами, нова операція почнеться після того, як силовики остаточно зачистять від джихадистів місто Рамаді, за який зараз ведуться бої.

Агентство відзначає, що якщо Мосул — найбільше місто під контролем радикалів — буде звільнене, то ІД де-факто втратить всяку державність в Іраку і понесе значні фінансові втрати. Відчутно постраждає репутація угруповання.

Нагадаємо, іракські війська взяли під контроль кілька кварталів у центрі міста Рамаді, який є оплотом для бойовиків угруповання "Ісламська держава".