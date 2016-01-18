У Росії заявили, що заплатять лише третину внеску в ПАРЄ

Про це заявив спікер Держдуми Сергій Наришкін, передає ТАСС.

Наришкін також зазначив, що в лютому РФ виплатить третю частину свого внеску в Раду Європи.

"Що стосується внеску, то в лютому місяці, ми - Російська Федерація - виплатимо частину цього внеску в обсязі однієї третини від нього, а далі подивимося, будемо стежити за розвитком ситуації", - сказав спікер Держдуми.

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Він пояснив, що йдеться про внесок Росії як члена РЄ. "Якщо я не помиляюся, (він) становить близько €32 млн", - уточнив спікер Держдуми РФ.

Раніше глава комітету Держдуми РФ у справах СНД, заступник керівника делегації Росії в ПАРЄ Леонід Слуцький заявив, що російська делегація готова брати участь у сесії ПАРЄ тільки за умови повернення всіх повноважень.

Як повідомляв УНІАН, Парламентська асамблея Ради Європи може стати першим міжнародним органом, який не збереже формальні обмеження, введені проти РФ. Досягти такої "фіктивної перемоги" Російська Федерація може, тому що її делегація просто не з'явиться на засідання.