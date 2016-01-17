Росія може не поїхати на ПАРЄ, щоб уникнути продовження санкцій

Про це йдеться в статті "ЄвроПравди" "Хід неявкою": Росія вперше уникне продовження санкцій ПАРЄ.

Російська Федерація може досягти такої "фіктивної перемоги", тому що російська делегація просто не з'явиться на засідання.

"Станом на суботу до нас у Страсбург ще не надійшов список російської делегації. А за регламентом його треба відправити не пізніше ніж за тиждень до початку сесії, якщо це можливо, тобто до понеділка", – розповів співрозмовник у секретаріаті ПАРЄ. Всі без винятку делегації надіслали ці списки.

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Санкції ПАРЄ проти Росії не стосуються економіки, однак асамблея стала першим міжнародним органом, членом якого є Росія і який знайшов сили ввести обмеження проти росіян. І тому позиція цього органу наразі має особливе значення.

Справа в тому, що санкції ПАРЄ юридично накладають обмеження на роботу національної (в цьому випадку – російської) делегації.

А якщо делегації немає, то санкції накласти неможливо.

"Якщо російська сторона не буде запитувати про повноваження, то ніяких обмежень, ніяких санкцій щодо нас не може бути схвалено", – заявив Олексій Пушков, голова комітету Держдуми з міжнародних справ.

Такий крок Москви дає їй можливість уникнути принизливого для неї обговорення і ще одного міжнародного засудження злочинів російських в Україні.

Раніше глава російської делегації, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков заявив, що делегація РФ не буде брати участі у січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, якщо не буде перспектив скасування антиросійських санкцій в цій організації.