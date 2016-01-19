Міністр транспорту Німеччини закликав підготуватися до закриття кордонів

Відповідну заяву чиновник зробив в ході інтерв'ю, опублікованому в Münchner Merkur, передає Lenta.ru. «Я настійно раджу підготуватися до неминучого закриття кордонів. Потрібно підготувати план на цей випадок», - сказав Александр Добріндт, який є членом Християнсько-соціального союзу (ХСС), партнера і союзника партії Меркель (ХДС) по фракції в парламенті.

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Міністр розкритикував політику канцлера щодо мігрантів і закликав її змінити курс: «Німеччина більше не може приймати біженців, ми досягли межі. Мігранти не встигають інтегруватися, не потрібно забувати до того ж про обмеження на ринках праці та житла, а також про навантаження на соціальний сектор». Рішення проблеми міграції Александр Добріндт назвав «найважливішим питанням для Німеччини та її союзників».

«Якщо ми не зможемо закрити кордон, Європа стане на коліна. Ангела Меркель повинна дати чіткий сигнал: "Не треба думати, що будь-який бажаючий може просто взяти і приїхати до Німеччини у пошуках кращого життя", - додав він.

Міграційна криза, що вибухнула в Європі в 2015 році, найбільш помітно вдарила по Німеччині. Згідно з офіційним прогнозом, в країні в 2016 році будуть зареєстровані близько 800 тис. мігрантів. За 2015 рік на територію країн Євросоюзу прибули більше мільйона мігрантів. Єврокомісія заявила, що нинішня міграційна криза є найбільшою у світі з часів Другої світової війни.