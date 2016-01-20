Прем'єр-міністр Польщі: Зміни до польських законів відповідають стандартам ЄС

Крім того, вона зауважила, що нещодавні зміни до законів, які жорстко розкритикував Брюссель, є внутрішньою справою Польщі.

Таку думку Шидло висловила, виступаючи перед Європейським парламентом у вівторок, 19 січня, передає Deutsche Welle з посиланням на AP.

Голова польського уряду виступила на захист нових законів, які стосуються діяльності конституційного суду та суперечливого закону про ЗМІ. За її словами, ці законодавчі зміни не суперечать правовим нормам ЄС і їх не варто розглядати як загрозу для існування правової держави. Шидло також зазначила, що "ухвалені зміни відповідають стандартам ЄС та жодним чином не суперечать стандартам в інших країнах ЄС".

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Європейська комісія розпочала процедуру оцінки відповідності нормам демократії та правилам ЄС змін у польському Конституційному суді та законів щодо громадського телерадіомовлення.

Нагадаємо, 7 січня польський президент Анджей Дуда підписав закон, який передбачає призначення і звільнення керівників державних ЗМІ Міністерством фінансів Польщі. Також нещодавно нова влада домоглася прийняття в Сеймі та Сенаті закону, який ускладнює діяльність Конституційного суду. Ці кроки викликали протести польської громадськості і стурбованість ЄС.