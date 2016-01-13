Єврокомісія почала процедуру оцінки дій нової влади Польщі

Європейська комісія сьогодні розпочала процедуру оцінки відповідності нормам демократії та правилам ЄС змін у польському Конституційному суді та законів щодо громадського телерадіомовлення.

Колегія єврокомісарів надіслала до Варшави листа з вимогою пояснень щодо змін і процедур, які «потенційно збільшують можливості впливу влади на Конституційний суд та державні медіа», заявив перший віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, мета цієї процедури полягає у наданні об’єктивної оцінки, а також спонуканні влади Польщі до діалогу щодо цих проблем.

Тіммерманс наголосив, що верховенство права є однією з основоположних цінностей, на яких заснований Європейський Союз, а завданням Євокомісії є забезпечення дотримання законодавства ЄС.

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З огляду на це останні події в Польщі, зокрема щодо поспішної зміни складу Конституційного суду, викликали занепокоєння в установах Євросоюзу. У цьому зв’язку Єврокомісія запросила у Варшави інформацію про стан справ у Конституційному суді та щодо змін до закону щодо державного телерадіомовлення.

Колегія Єврокомісії також вирішила повернутися до цього питання в середині березня, залучивши до співпраці Венеціанську комісію.

7 січня президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який дозволяє уряду здійснювати контроль за державними засобами масової інформації.