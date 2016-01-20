Ісламісти зрівняли з землею найдавніший християнський монастир в Іраку

Про це свідчать знімки з супутника, які компанія DigitalGlobe підготувала за запитом агентства The Associated Press, передає РБК.

Читайте такожВлада Іракського Курдистану сумнівається в можливості відбити Мосул у ІД в 2016 році

Компанія надала два знімки: на першому з них, зробленому 31 березня 2011 року, чітко видно стіни монастиря. На другому - він був знятий 28 вересня 2014 року - на місці монастиря видно тільки руїни.

Знімки підтверджують те, чого побоювалися церковні лідери і захисники збереження пам'яток країни на Близькому Сході - монастир перетворився на купу уламків і став ще однією жертвою дій ісламістів.

Монастир Святого Іллі був місцем поклоніння християн протягом 1400 років. В останні роки, під час операції в Іраку, туди приходили американські військові. І хоча стан монастиря був поганим, зокрема, у нього був відсутній дах, на частині стін були тріщини, в монастирі було 26 унікальних приміщень, у тому числі каплиця і вівтар.

"Кам'яні стіни було буквально перетворено в пил", - сказав фотоаналітик Стівен Вуд, подивившись супутникові знімки. За його словами, терористи могли використовувати для руйнування монастиря бульдозери, важку техніку, кувалди і, можливо, вибухівку.

Інший співрозмовник AP - католицький священик в Іраку преподобний Пол Табит Хабіб розцінив знищення храму як спробу "Ісламської держави" вигнати християнство з Іраку. "Історія християнства в Мосулі варварськи зрівняна з землею", - заявив він.

Монастир святого Іллі поповнив список з більш ніж 100 історичних і релігійних пам'яток, які були зруйновані терористами "Ісламської держави" з часів заснування угруповання. Найбільшу популярність одержало знищення античного міста Пальміра в Сирії, яке було об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Терористи зайняли Пальміру в травні 2015 року і знищували руїни частинами. В жовтні була підірвана Тріумфальна арка, яка вважалася символом античного міста.

Нагадаємо, Мосул, друге найбільше місто Іраку, знаходиться під контролем "Ісламської держави" з початку червня 2014 року.