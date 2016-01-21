Коаліція під егідою США розбомбила "касу" ісламістів

Прес-секретар коаліції, полковник армії США Стів Уоррен заявив, що удар по Мосулу був другим за кілька тижнів, нанесеним по фінансових цілях "Ісламської держави", передає "Голос Америки".

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Стів Уоррен підкреслив, що, хоча коаліція не володіє точною інформацією про те, в якій саме валюті був знищений склад готівки – у доларах чи динарах – тим не менш, сказав він, "ми знаємо точно, що вплинули на їх здатність платити своїм бойовикам в найближчій перспективі".

"Коли ми наносимо удари по грошах Даєш, як ми їх називаємо тут в Іраку, ми бачимо їх реакцію на наші атаки, – сказав Стів Уоррен, – або вони складують свої готівкові гроші в менших кількостях, в кількох місцях, або часто переміщують. Ми не хочемо злити їм інформацію про те, що ми бачимо".

У 2015 році влада Іраку заявила, що бойовики "Ісламської держави" викрали з банків Мосула та інших міст майже $500 млн в середині 2014 року, коли вони захопили більшу частину територій на півночі Іраку і Сирії і оголосили там халіфат.

Служби безпеки Ірану планують операцію з повернення контролю над Мосулом, однак, за словами Стіва Уоррена, їм додатково знадобляться "сотні" західних військових інструкторів до початку атаки. "Насправді, це наступний крок у накопиченні бойової сили, необхідної для звільнення Мосула", – сказав Стів Уоррен журналістам в Пентагоні на відеоконференції з Іраку.