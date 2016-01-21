У Берліні хочуть побудувати найбільший табір для мігрантів

Відповідні плани обговорили на засіданні мерії Берліна, передає українська редакція "Німецької хвилі". Зокрема, влада Берліна має намір побудувати нові притулки на частині аеродрому, площа якого становить 380 га, в результаті чого там можна буде розмістити до 7 000 мігрантів. У разі реалізації цих планів "Темпельгоф" стане найбільшим табором для мігрантів у країні.

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В даний час більше 2 000 мігрантів вже розміщені в ангарах аеропорту, але берлінське відомство з питань здоров'я та соціальної політики, відповідальне за реєстрацію біженців, через холодну погоду намагається терміново знаходити притулок для сотень нових мігрантів, які прибувають щодня.

Місцеві політики і жителі виступають проти планів будівництва табору на місці аеропорту, адже, на їхню думку, це суперечить проведеному в 2014 році референдуму. Тоді мешканці висловилися проти забудови зеленої зони аеропорту. І хоча берлінські міські чиновники переконують, що мігрантів розмістять лише на період трьох років, критики стверджують, що пом'якшення або скасування заборони на забудову аеропорту дозволить зацікавленим забудовникам домогтися свого у довгостроковій перспективі.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель відкинула ідею встановлення верхньої межі кількості мігрантів, яку висунула партія Християнсько-соціальний союз. На її думку, необхідно подолати причини, через які біженці змушені шукати притулку за кордоном.

Німеччина прийняла протягом 2015 року рекордну кількість мігрантів - близько 1,1 млн.

У 1948-1949 роках, під час блокади Західного Берліну Радянським Союзом на початку холодної війни, аеропорт "Темпельгоф" був єдиним зв'язком міста із зовнішнім світом. Після падіння Берлінського муру територія аеропорту стала використовуватись для проведення фестивалей та інших культурних подій, також тут проходили зйомки кінострічки "Голодні ігри".