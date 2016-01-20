Головуючі в ЄС Нідерланди поставили за мету за 8 тижнів скоротити потік мігрантів до Європи

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, виступаючи сьогодні у Європейському парламенті в Страсбурзі.

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«Нам необхідно знизити кількість біженців у найближчі шість-вісім тижнів. Це пріоритет Нідерландів, і ми будемо фокусуватися на цьому», - заявив він.

Марк Рютте назвав потік біженців, «який не зупиняється із Сирії, Іраку та інших країн, найбільшою терміновою проблемою».

«Важливо, щоб домовленості, яких ми досягли з Туреччиною минулого року, були швидко реалізовані, щоб зняти тиск з наших зовнішніх кордонів. Важливо надати біженцям гуманітарну альтернативу. Важливо, щоб кордони Європи були під контролем, особливо у Греції», - деталізував прем’єр-міністр Нідерландів.

Крім того, він ставить за мету якнайшвидше налагодити реєстрацію мігрантів, «щоб кожна держава відігравала свою роль». «Ми у цьому всі разом», - наголосив Марк Рютте.

У своєму виступі прем’єр-міністр також згадав Україну, коли говорив про те, що «Європа може справлятися з кризами». «Ми зайняли спільну позицію щодо дій Росії в Україні», - сказав він.

За словами Марка Рютте, амбіція Нідерландів – бути «гарним та ефективним президентством». «Європі не потрібні нові ідеї, але потрібні результати. Для цього ми повинні виконувати те, про що ми домовились. Виконання обіцянок та домовленостей має бути новою нормою для Європи. Домовленості є домовленостями – це ключовий принцип для нідерландського головування», - підкреслив прем’єр-міністр.