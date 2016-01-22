Туреччина хоче більше грошей від Євросоюзу на допомогу мігрантам

Трьох мільярдів євро, які Євросоюз пообіцяв Туреччині для боротьби з кризою мігрантів, буде недостатньо, заявив Ахмет Давутоглу, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Він додав, що ніхто не може сподіватись, щоб Туреччина несла цей тягар самотужки. "Три мільярди євро - цього достатньо тільки для того, щоб показати політичну волю ділитися тягарем. Ми переглядатимемо цю суму знову і знову, тому що ніхто не знає, скільки це триватиме", - сказав турецький прем'єр, маючи на увазі громадянську війну в Сирії, яка почалася в 2011 році.

"Ми не просимо милостиню у ЄС", - підкреслив він, зазначивши, що Туреччина вже витратила на біженців $10 млрд власних коштів.

Туреччина є найважливішою транзитною країною для іракських та сирійських біженців, які їдуть до ЄС. За словами Ахмета Давутоглу, на турецькій території перебуває нині 2,5 млн біженців із Сирії та 300 тис. з Іраку.