В Австрії пропонують виключити Грецію з Шенгену через мігрантів

Таку думку висловила міністр внутрішніх справ Австрії Йохана Микль-Ляйтнер в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag, передає DT.UA. "Якщо уряд в Афінах не почне, нарешті, вживати заходів для охорони зовнішніх кордонів, то треба відкрито говорити про тимчасове виключення Греції з Шенгенського простору. Те, що турецько-грецький кордон неможливо контролювати - міф", - зазначила вона.

Читайте такожАвстрія тимчасово припиняє дію Шенгенської угодиТим часом голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступив із закликом провести надзвичайний саміт з Туреччиною щодо мігрантів до початку лютого.

За даними європейського прикордонного агентства Frontex, загальна кількість нелегальних мігрантів, які прибули в ЄС в 2015 році, перевищує 1,2 млн осіб. За інформацією Міжнародної організації з міграції, з початку року в Європу по Середземному морю прибули понад 704 тис. мігрантів. Більшу їх частину прийняла Греція - 560 тис.