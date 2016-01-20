Влада Австрії обмежить кількість біженців 30-40 тисячами на рік

Про це посол України у Австрії Олександр Щерба повідомив у "Твіттері". Дипломат зазначив, що Австрія укріплює кордон зі Словенією.

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"Робиться все, аби взяти ситуацію з біженцями під контроль", - повідомив посол.

"Австрія збирається обмежити кількість біженців 30-40 тисячами на рік. Контроль за кордоном передано від МВС до Міноборони Австрії", - написав Олександр Щерба.

При цьому він додав: "Одна з цілей облаштування кордону: в Австрію не повинні потрапляти люди без документів. Тим, хто має паспорт та візу, хвилюватися не варто".

Як повідомляв УНІАН, 16 січня канцлер Австрії Вернер Файман заявив, що країна через наплив мігрантів тимчасово припиняє дію Шенгенської угоди.

19 січня Олександр Щерба відзначав, що призупинення владою Австрії дії Шенгенської угоди суттєво не впливає на переміщення українців країнами ЄС, крім необхідності пред'являти паспорт з візою при перетині кордону з Австрією.