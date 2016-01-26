ВВС показав фільм про багатства Путіна

Автор картини зустрівся з колишніми кремлівськими інсайдерами, які стверджують, що знають, як Путін «ховає свої багатства», передає Дождь.

За оцінкою автора фільму, Володимир Путін — найбагатша людина в Європі і один з найбагатших людей в світі. Його статки оцінюються в 40 мільярдів доларів.

Зазначається, що у Володимира Путіна є нерухомість в Іспанії. Про це у фільмі говорив підполковник юстиції Андрій Зиков, який вів так звану «справу Путіна». Гроші на будівництво котеджів були нібито переведені в Іспанію корпорацією «Двадцятий трест». За фактом розкрадання бюджетних коштів керівництвом цієї корпорації було заведено кримінальну справу, яку розслідував Зиков, будучи тоді слідчим з особливо важливих доручень. Він стверджує, що у розкраданні коштів цим акціонерним товариством замішаний особисто Путін, за чиєю ініціативою воно і було створено.

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Російський бізнесмен Макс Фрідзон у фільмі звинувачує Володимира Путіна, в тому, що той нібито отримав 4% нафтової компанії Фрідзона, коли був заступником мера Санкт-Петербурга. Компанія отримала ексклюзивні права на постачання авіапального в аеропорт «Пулково». За словами Фрідзона, спочатку Путін просив частку в розмірі 15%, проте ні в яких документах це не було відображено. Кремль, у свою чергу, подібні звинувачення заперечує.

Люди з близького оточення Володимира Путіна називають його Михайлом Івановичем — так звучить псевдонім президента, розповів журналісту колишній глава «Совкомфлоту» Дмитро Скарга.

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Скарга також розповів телеканалу, що в березні 2002 року займався передачею Путіну яхти «Олімпія» від Романа Абрамовича за 45 мільйонів доларів. За твердженням Скарга, яхта була передана Путіну через офшорну компанію, але справжнім власником був особисто президент. «Поточні витрати на яхту оплачувалися з російського бюджету», — розповів співрозмовник BBC. Частим гостем яхти був, зокрема, друг президента Геннадій Тимченко, який до 2014 року був власником нафтотрейдера Gunvor. У фільмі сказано, що у Путіна були інвестиції в цій компанії. Адвокати Тимченко категорично заперечують звинувачення, називаючи їх пропагандою.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в даному фільмі виконуючий обов'язки заступника голови Мінфіну США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Адам Шубін звинуватив президента Росії Володимира Путіна в корупції.

«Ми бачили, як він збагачує своїх друзів, своїх близьких союзників, і маргіналізує тих, хто не належить до його друзів і не займає державні посади. Будь це енергетичне багатство Росії, будь то інші державні контракти, він дає це тим, хто, як він думає, буде служити йому, та виключає тих, в кому сумнівається. Для мене, це корупція», – заявив він.