Єврокомісія попередила Грецію про можливе введення паспортного контролю

Раптові інспекції, проведені експертами Єврокомісії в листопаді та грудні на материковій частині Греції і на островах в Егейському морі, виявили недопрацювання влади, передає Бі-бі-сі. "Звіт показав, що в сфері контролю над зовнішнім кордоном в Греції існують серйозні недоліки", - заявив верховний комісар Євросоюзу у справах міграції Дімітріс Аврамопулос.

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Якщо необхідні заходи не будуть вжиті і недоліки не будуть усунуті, інші країни-члени мають право тимчасово ввести перевірку паспортів на своїх кордонах на строк до двох років, заявили в Єврокомісії після опублікування результатів перевірки.

Тимчасова відміна свободи пересування всередині безвізової зони передбачена ст. 26 Шенгенської угоди, яка до цих пір жодного разу не застосовувалася.

Греція не має сухопутних кордонів з іншими шенгенськими державами, тому на практиці прикордонний контроль виллється в перевірку документів у грецьких морських і повітряних портах.

За останній рік в Європу в'їхало близько мільйона мігрантів. Більшість з них були біженцями. Рятуючись від війн і збройних конфліктів в Африці і на Близькому Сході, нелегальні мігранти переправляються морем через Туреччину до Греції, звідти перебираються в Німеччину та інші шенгенські держави.