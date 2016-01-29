В РФ підозрюваним у вбивстві Нємцова оголосили про закінчення слідства

11:01, 29 січня 2016
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Слідчий комітет РФ оголосив про закінчення слідства п'ятьом обвинуваченим у вбивстві російського опозиціонера Бориса Нємцова, кримінальну справу проти "замовника" виділено в окреме провадження.

Фото: Филипп Киреев / ph.livejournal.com

"Остаточну редакцію обвинуваченняя пред'явлено Зауру Дадаєву, Анзору і Шадіду Губашевим, Тамірлану Ескерханову і Хамзату Бахаєву. Вони обвинувачуються в скоєнні вбивства за наймом у складі організованої групи та в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та зберіганні вогнепальної зброї. Сьогодні фігурантам кримінальної справи було оголошено про закінчення слідства, і найближчим часом обвинувачені і їхні захисники почнуть ознайомлюватись із матеріалами кримінальної справи", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

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У той же час кримінальне переслідування ще одного співучасника, Беслана Шаванова, в листопаді 2015 року припинено через його смерть при самопідриві в ході затримання у Грозному.

Щодо Руслана Мухудінова, який, за даними російського слідства, є замовником і організатором скоєних злочинів і перебуває з листопада 2015 року в міжнародному розшуку, а також інших невстановлених осіб кримінальну справу виділено в окрему справу для її подальшого розслідування.

У російському відомстві заявляють, що причетність всіх обвинувачених підтверджено зібраними у кримінальній справі доказами, включно з висновками понад 70 складних судових експертиз (ситуаційних, фонографічних, психологічних, молекулярно-генетичних та комплексних криміналістичних), допитами свідків, очними ставками, оглядами предметів і документів, вилучених під час обшуків за місцями проживання обвинувачених, і протоколами оглядів записів з камер відеоспостереження, у тому числі встановлених на місцях вбивства, а також підходу і відходу співучасників.

Як повідомляв УНІАН, Нємцова було вбито в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці терористів воюють російські війська.

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