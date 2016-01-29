Обама розпорядився посилити боротьбу з "Ісламською державою" в Лівії

15:54, 29 січня 2016
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Президент США Барак Обама доручив посилити боротьбу з терористичним угрупованням "Ісламська держава" в Лівії та інших країнах, де воно діє.

REUTERS

Зокрема, таке доручення американський президент дав Раді національної безпеки США, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". При цьому Барак Обама наголосив, що США боротимуться з "Ісламською державою" всюди, де це необхідно. 

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Напередодні міністр оборони Ештон Картер заявив, що США й надалі цілковито зосереджуватимуться на тому, щоб завдати терористам поразки. Нині "Ісламська держава" намагається зміцнити свої позиції в Лівії, констатував глава Пентагону.

Терористи створюють в охопленій громадянською війною країні тренувальні табори для своїх прибічників та заохочують прибуття добровольців з-за кордону, як у Сирії та Іраку. Також ісламісти намагаються взяти під контроль економіку країни і збирати податки, заявив Ештон Картер. За його словами, США не хочуть, щоб ситуація в Лівії розвивалася так, як у Сирії та Іраку.

Речник Пентагону Пітер Кук 27 січня заявив, що США перевіряють "військові варіанти та велику кількість інших варіантів" щодо ситуації в Лівії через терористичну загрозу в цій країні.

Нагадаємо, після повалення у 2011 році багаторічного диктатора Муаммара Каддафі, у Лівії почалося двовладдя - одни уряд міжнародно визнаний працює у місті Тобрук, інший сформований ісламістами - в Тріполі.

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