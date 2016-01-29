Обама розпорядився посилити боротьбу з "Ісламською державою" в Лівії

Зокрема, таке доручення американський президент дав Раді національної безпеки США, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". При цьому Барак Обама наголосив, що США боротимуться з "Ісламською державою" всюди, де це необхідно.

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Напередодні міністр оборони Ештон Картер заявив, що США й надалі цілковито зосереджуватимуться на тому, щоб завдати терористам поразки. Нині "Ісламська держава" намагається зміцнити свої позиції в Лівії, констатував глава Пентагону.

Терористи створюють в охопленій громадянською війною країні тренувальні табори для своїх прибічників та заохочують прибуття добровольців з-за кордону, як у Сирії та Іраку. Також ісламісти намагаються взяти під контроль економіку країни і збирати податки, заявив Ештон Картер. За його словами, США не хочуть, щоб ситуація в Лівії розвивалася так, як у Сирії та Іраку.

Речник Пентагону Пітер Кук 27 січня заявив, що США перевіряють "військові варіанти та велику кількість інших варіантів" щодо ситуації в Лівії через терористичну загрозу в цій країні.

Нагадаємо, після повалення у 2011 році багаторічного диктатора Муаммара Каддафі, у Лівії почалося двовладдя - одни уряд міжнародно визнаний працює у місті Тобрук, інший сформований ісламістами - в Тріполі.